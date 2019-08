Salvini e Di Maio allo scontro totale, si rifanno a Mattarella

Salvini continua il suo comizio al Sud Italia, mentre Di Maio si è concentrato sul ruolo del Presidente della Repubblica, chiedendo a lui di gestire la crisi. Non lo ha fatto in maniera esplicita, ma anche Salvini si rimetterà a Mattarella, che dovrà sbrogliare la matassa.

Renzi in apertura di giornata aveva inviato una lettera al Corriere dove apriva al M5S, per un Governo Istituzionale, chiamato poi in seguito Governo NoTax in un’intervista al TG5. Stessa la linea di Grillo, che ha attaccato il leader della Lega, unendosi alle parole di Di Maio di ieri, che lo aveva definito “giullare”.

Salvini è nelle spiagge del Meridione per portare avanti i suoi comizi, con alcune contestazioni ricevute da alcuni manifestanti, a Soverato, dove gli è stata tolta la corrente per il comizio.

Per la prossima settimana sono attese le decisioni di Mattarella, con l’incontro fra i capigruppo, che tramite i presidenti di Camera e Senato potrebbero avere già una linea dal Quirinale. Se Mattarella chiedesse il Governo Istituzionale, questo avrebbe appoggio in Parlamento, stando alle ultime dichiarazioni.