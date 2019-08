Tonfo Napoli: sconfitto 4-0 dal Barcellona

Il Napoli di Carlo Ancelotti registra il primo stop della stagione, con una sconfitta sonora per 4-0 contro il Barcellona, durante l’ultima amichevole estiva in Usa, in Michigan. La squadra partenopea tiene solo un tempo con il Barcellona, infatti le quattro reti blaugrana arrivano tutte nel secondo tempo, in 15 minuti.

Dal gol di Suarez al 48esimo, poi Griezmann al 56esimo, nuovamente Suarez al 58esimo e Dembélé al 63esimo. La partita è stata decisa in pochi minuti, con il Napoli che deve ripartire dalla buona prestazione del primo tempo, quando è riuscito ad arginare il Barcellona, con una buona prestazione di Manolas, che è riuscito nel primo tempo ad arginare Dembélé.

Alla fine del primo tempo arriva anche una grande occasione per il Napoli, con Fabian Ruiz, che non riesce a sfruttare un grande assist di Verdi al centro dell’area. Ora Ancelotti dovrà cercare di trovare la quadra, per ripartire dalle note positive di questa gara, contro una squadra che comunque punterà alla Champions.