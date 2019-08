Calciomercato Inter, Dzeko resta l’obiettivo. Perisic al Bayern Monaco

L’Inter è ancora attiva sul mercato, dopo l’acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United, e non ha mollato Edin Dzeko, che ha già dichiarato di volersi trasferire a Milano. Intanto formalizzato l’accordo con il Bayern Monaco per Ivan Perisic, che non rientrava più nei piani di Antonio Conte. Per Dzeko la Roma continua a chiedere 20 milioni di euro, con il bosniaco titolare nell’amichevole contro il Real Madrid, dove ha giocato una buona gara.

Icardi, quale destinazione?

Per Icardi ci sono alcune squadre alla finestra, con Juventus, Roma e Napoli pronte ad acquistare il giocatore. La Juventus ha fatto un’offerta con Paratici, ma non è arrivata ai 70 milioni richiesti dall’Inter, con “soli” 40 milioni messi sul piatto.

Perisic al Bayern Monaco

Tutto definito per il passaggio del croato alla squadra tedesca, sulla base di 5 milioni per il prestito del giocatore, con obbligo di riscatto fissato a 20 o 25 milioni di euro. In uscita anche Borja Valero e Joao Mario, che non hanno convinto Conte.