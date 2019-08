Calciomercato, scambio tra Inter-Roma con Dzeko-Icardi

Mauro Icardi ha aperto alla Roma, creando i presupposti per continuare la trattativa tra le due società, con l’Inter che ha aumentato l’offerta per Dzeko a 18 milioni. Sono due settimane che i club sono in contatto, mentre l’Inter ha già venduto Perisic al Bayern Monaco, liberando risorse per l’attaccante della Roma.

Uno scambio con Icardi, con conguaglio a favore dell’Inter, circa 35 milioni di euro, ma fino a ieri non c’era la disponibilità dell’attaccante nerazzurro. Oggi invece sembra che Icardi abbia aperto alla Roma. Dopo il 10 agosto l’attaccante avrebbe preso in considerazione l’offerta del ds Petrachi, si parla di 7,5 milioni a stagione, con i bonus si arriverebbe a 9 milioni netti.

L’Inter non vuole cedere l’attaccante alla Juventus e Roma sembra essere una destinazione gradita al giocatore. L’accordo tra Dzeko e l’Inter c’è da tempo, con il giocatore bosniaco che era stato nella sede nerazzurra nelle scorse settimane.