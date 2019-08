Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv stasera 12 agosto

Questa sera in tv c’è Sister Act, una puntata delle Iene sul caso David Rossi e alcuni film.

Sister Act (21.25 Rai Uno) – FILM

Trama: Una cantante di un casinò diventa testimone di omicidio, viene così nascosta in un convento grazie al programma di protezione testimoni. Presto cambierà la vita del convento.

Anno: 1992; Durata: 1h 40m; Cast: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Bill Nunn, Kathy Najimy, Wendy Makkena

Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 17 – Attacco chimico (21.20 Rai Due)

Una nuova puntata della serie TV che narra le vicende della Five-0. Alcune bombole di un gas pericoloso sono scomparse e dovrà essere la Five-0 a risolvere la questione.

Chi è senza colpa (21.05 Rai Tre) – FILM

Trama: Ambientato a New York, con il protagonista Bob Saginowski che vive a Brooklyn e lavora come barman. Bob è un tipo solitario, ma dopo essere entrato in contatto con un cucciolo di pitbull e di Nadia, una donna misteriosa dall’oscuro passato, si troverà coinvolto in vari eventi.

Anno: 2014; Durata: 1h 45m; Cast: Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John Ortiz, Ann Dowd

Vice (21.15 Rai 4) – FILM

Trama: Walker è un poliziotto che combatte la sua guerra personale in modo testardo e con molti difetti. Per scovare dei malviventi in un caso di droga non si potrà fidare di nessuno.

Anno: 2008; Durata: 1h 35m; Cast: Michael Madsen, Daryl Hannah, Mykelti Williamson, Mark Boone Jr., John Cassini

The fix – Stagione 1 Episodio 4 – Scandalo (21.25 Canale 5) – SERIE TV

Maya ottiene delle informazioni da un video di sorveglianza, che mostra delle immagini di un omicidio. Poi emerge una talpa che passa informazioni a Ezra.

Le Iene (21.20 Italia 1)

In questa puntata si parla del caso di David Rossi, con il mistero sull’omicidio o suicidio.

Frozen (21.00 20 Mediaset) – FILM

Trama: Un incubo per tre persone che praticavano snowboard, rimasti bloccati sulla seggiovia, alla fine del weekend. Rimangono lassù, senza possibilità di scendere.

Anno: 2010; Durata: 1h 35m; Cast: Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt

La legge del Signore (21.10 Rai Movie) – FILM

Trama: Ambientato in Indiana, nel 1862. Sei candidature agli Oscar del 1957. Giosuè deve decidere se arruolarsi nella Guerra di Secessione.

Anno: 1956; Durata: 2h 15m; Cast: Gary Cooper, Dorothy Mc Guire, Anthony Perkins

Vacanze romane (21.15 La7) – FILM

Trama: La principessa Anna si trova a passare le vacanze a Roma. Un giorno stufa prova a passare tra i cittadini normali. Si innamora di un giornalista americano. Film che conquistò un premio Oscar per la miglior attrice protagonista.

Anno: 1953; Durata: 2h; Cast: Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert, Tullio Carminati

Agente 007 – Vivi e lascia morire (21.35 Tv8) – FILM

Trama: Tre agenti di Sua Maestà sono stati uccisi. James Bond viene mandato in missione per indagare.

Anno: 1973; Durata: 2h; Cast: Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James

Un nemico che ti vuole bene (21.15 Sky Cinema 1) – FILM

Trama: Una prima visione del nuovo film di Diego Abatantuono. Un professore salva la vita ad un killer, che è disposto a uccidere il peggior nemico del suo salvatore.

Anno: 2018; Durata: 1h 35m; Cast: Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo