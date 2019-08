F1, la Red Bull boccia Gasly: Albon al suo posto da Spa

La decisione era attesa da tempo, dopo i risultati non soddisfacenti di Gasly, ma il minuto preso nell’ultimo GP di Ungheria potrebbe aver fatto accelerare le decisione del team. A prendere il suo posto sarà Albon, che aveva ben fatto nelle sue prime gare con la Toro Rosso, la scuderia “clienti” della Red Bull.

Il pilota anglo-thailandese affiancherà Max Verstappen alla guida della Red Bull, che nelle ultime gare aveva ben performato, convincendo Helmut Marko alla decisione. La scuderia ha comunicato la decisione con una nota ufficiale: “Red Bull ha quattro talenti sotto contratto.

Dal Gran Premio di Spa il posto di Gasly sarà preso da Albon, per poi andare a prendere una decisione sul 2020 e vedere chi affiancare a Max Verstappen”. Una decisione simile era arrivata nel 2016, quando Daniil Kvyat fu sacrificato per dare spazio al pilota olandese.

A new look line up for Spa 🇧🇪 @Max33Verstappen and @alex_albon to take on Belgium together 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/7rCHI09xVE

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 12, 2019