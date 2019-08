Pesaro, coppia morta: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia è stata trovata morta a Pesaro, nella serata di domenica, con le prime ipotesi che parlano di omicidio-suicidio. Secondo quanto riferito dagli agenti che sono arrivati sul luogo, l’uomo si sarebbe impiccato al capanno, mentre la moglie, da cui era separato da un anno, è stata strangolata in bagno.

A dare l’allarme sono stati i figli della coppia, di 23 e 14 anni, che non riuscivano a contattare via telefono la madre. Ora gli investigatori dovranno cercare il movente, con l’uomo che resta il principale indiziato per la tragedia.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente ma non c’era già più nulla da fare per entrambi. Non è il primo caso dell’anno di omicidio-suicidio, una modalità che si sta pericolosamente diffondendo, anche mediaticamente, con i molti casi di cronaca finiti sulle prime pagine dei quotidiani.