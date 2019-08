Sondaggi elettorali Noto: Lega al 38%, stabile il PD

Gli ultimi sondaggi elettorali dell’istituto Noto, realizzati per La Vita in Diretta, hanno confermato la leadership della Lega, che avrebbe il 38% del consenso, molto avanti agli altri partiti che sono indietro di oltre 15 punti percentuali.

In ottica di elezioni anticipate la Lega avrebbe quasi la maggioranza (qui le proiezioni per le elezioni) ma gli servirebbe comunque l’appoggio di Giorgia Meloni, che ha superato Forza Italia, in crisi da alcuni mesi.

Sondaggi elettorali Noto

Lega 38% PD 23% M5S 16,5% Fratelli d'Italia 8% Forza Italia 6,5 Altri 8%

Il PD rimane stabile al 23%, in linea con il risultato ottenuto alle elezioni europee, mentre il M5S è in calo al 16,5%, in crisi nelle ultime settimane, con il caso Tav al centro delle cronache ed il voto in Parlamento che ha sancito l’apertura della crisi.

Gli altri partiti minori sono stimati intorno all’8%, mentre Forza Italia rischia di perdere ulteriore terreno con l’iniziativa di Toti, che ha annunciato la formazione del suo partito.