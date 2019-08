Vittoria della Roma contro il Real Madrid ai rigori: Dzeko protagonista

La Roma ha vinto l’amichevole contro il Real Madrid ai calci di rigore, dopo aver concluso la gara sul 2-2, con una buona prestazione della squadra. La gara è stata equilibrata, con Dzeko nuovamente protagonista, nonostante le voci di mercato che lo avvicinano all’Inter.

Il vantaggio del Real arriva con Marcelo, al 16′, con la Roma che trova subito il pareggio venti minuti dopo con Perotti. Pochi minuti dopo Casemiro segna di testa in fuorigioco il gol del 2-1, ma il minuto dopo, al 40′, Dzeko trova il pari del 2-2.

La partita rimane sulla parità ed ai rigori un errore di Marcelo, che prende la traversa, consegna la vittoria alla squadra di Fonseca. Il tecnico giallorosso può essere soddisfatto per la fase offensiva, mentre quella difensiva è da rivedere. Per Dzeko potrebbe essere l’ultima gara con la maglia della Roma, ma gioca una grande partita, con un assist per Under che va a prendere la traversa.