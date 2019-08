Calciomercato Inter, scontro con la Juve per Chiesa

L’Inter vuole contendere alla Juventus anche Federico Chiesa, in uscita dalla Fiorentina, che aspetta però un’offerta che rispecchi le sue richieste. Dopo aver acquistato Romelu Lukaku, obiettivo della Juventus, con la trattativa che è fallita solo per un rifiuto di Dybala nel trasferimento in Premier League, ora Marotta punta su Chiesa.

La Juve può vantare il sì del giocatore, ma non quello con la Fiorentina, con il nuovo proprietario Rocco Commisso che è stato chiaro fin dall’inizio: “Chiesa è un nostro giocatore e non si muove”. La strada della Juve sembra in salita, con gli esuberi da vendere, come Higuain, Dybala e Mandzukic.

In questo scenario entra in scena Marotta, che potrebbe preparare il terreno per l’offerta nell’estate 2020, con la Fiorentina che valuta il giocatore 70 milioni di euro e con il giocatore che ha un contratto fino al 2022. La Juventus ha offerto 5 milioni a stagione al giocatore, più che sufficienti per portarlo a Torino.