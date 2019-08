Crisi di governo: ecco i numeri della possibile maggioranza PD-M5S

Oramai anche nel PD sembra essere tornata l’unità, dopo l’annuncio di Renzi di apertura al M5S e la conseguente critica della segreteria di Zingaretti. Numerose le aperture di esponenti democratici, anche non della linea renziana, come Martina e Del Rio, aprono a possibili accordi, anche di legislatura con il M5S.

Dall’altra parte Di Maio ha spiegato l’esigenza del M5S di approvare il taglio dei parlamentari, per il quale sarebbe, dunque, disponibile ad allearsi al PD. Ancora un tabù la parola “Renzi” per il leader grillino, che nella sua diretta FB ha ribadito che non vuole sedersi ad un tavolo con l’ex premier.

Ma i numeri dicono che insieme al gruppo Misto e Leu, ci sarebbero i numeri per parlare di una legislatura.

I numeri della Camera

Il PD ha 111 deputati alla Camera, mentre il M5S può contare su 216, con la maggioranza a 316, dunque già solo il PD ed il M5S riuscirebbero da soli a votare la fiducia ad un nuovo governo. A questi c’è da aggiungere i 14 deputati di Leu ed alcuni deputati del Misto. L’alleanza M5S-PD-Leu avrebbe 341 deputati, quindi molto al di sopra della soglia necessaria di 316.

L’alleanza di centrodestra arriverebbe al massimo a 262 deputati, non permettendo la formazione di un governo di centrodestra.

I numeri al Senato

Al Senato i numeri sono più risicati, con in totale 321 senatori ed una maggioranza che deve arrivare a 161 per poter votare la fiducia. I senatori eletti sono 315, a cui si aggiungono i 6 senatori a vita. I senatori di Leu sono entrati nel gruppo Misto, mentre il PD può contare su 51 senatori ed il M5S su 107. Da soli il PD ed il M5S non riescono ad arrivare alla maggioranza assoluta di 161, arrivando al massimo a 158, anche se con il voto dei senatori a vita riuscirebbero ad avere la fiducia. Ci sono da aggiungere i senatori di Leu, che sono nei 15 del gruppo Misto e che potrebbero consolidare la maggioranza.