Funerale Diabolik, la famiglia non si presenta al cimitero

Come aveva annunciato ieri, la moglie non si è presentata al funerale di Diabolik, dopo che la Questura aveva vietato le esequie pubbliche, per motivi di ordine pubblico. Fabrizio Piscitelli è morto alcuni giorni fa, dopo essere stato ucciso in un agguato al parco degli Acquedotti a Roma.

La Questura si aspettava problemi con gli ultras che sarebbero giunti nella Capitale e nel luogo del funerale, per questo è stato consentito solo il funerale privato. Il Tar aveva respinto il ricorso presentato dalla famiglia di Piscitelli. La stessa moglie, Rita Corazza, aveva chiesto ad amici e tifosi di non partecipare, sostenendo che lei non aveva ancora riconosciuto il corpo del marito.

Oggi alle ore del funerale la moglie e le figlie si sono recate a Tor Vergata, proprio per fare il riconoscimento della salma. La polizia ha presidiato la zona del cimitero, per poi spostarsi in altre zone “sensibili”, come il circolo degli Irriducibili.