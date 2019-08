Lo spread di oggi 13 agosto, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Lo spread di oggi martedì 13 agosto apre in leggero calo rispetto alla giornata di ieri, dopo il rialzo netto avuto dopo l’apertura della crisi di governo, che lo aveva portato da 200 a 240 punti base in poche ore.

Lo spread oggi ha aperto a 229 punti base, in linea con la chiusura di ieri, con il rendimento dei titoli italiani che è, invece, in rialzo, oggi a 1,68%, mentre nei giorni scorsi era sull’1,44%.

Nuovo calo di Piazza Affari

Per il terzo giorno di seguito Piazza Affari apre in calo, con l’indice Ftse Mib che ieri ha chiuso in calo dello 0,30%, come anche le altre borse europee, che pagano una cifra simile a fine giornata: Londra -0,37%, Parigi -0,33% e Francoforte -0,12%.

Le azioni delle banche sono in forte sofferenza da giorni, soprattutto per l’aumento dello spread, con le azioni Unicredit che già prima dell’apertura della crisi avevano perso il 5%, cosa che è continuata nei giorni scorsi, insieme a Banco Bpm che ha perso quasi il 10% in poche ore.