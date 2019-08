Oggi atteso incontro tra Berlusconi e Salvini

È previsto nella giornata di oggi un incontro a Palazzo Grazioli tra Salvini e Berlusconi, per parlare delle elezioni anticipate e della partecipazione di Forza Italia nella coalizione di centrodestra. Infatti nei giorni scorsi si era ipotizzata una Lega da sola ad elezioni, od al massimo con Fratelli d’Italia.

Gli ultimi sviluppi con l’apertura di Renzi al M5S hanno fatto in modo che Salvini recuperasse il rapporto politico con Forza Italia, per evitare di farla alleare con PD e M5S, dandogli i voti alle Camere per il Governo Istituzionale.

Berlusconi eletto con la lista della Lega

La Lega vorrebbe proporre a Berlusconi di entrare nella lista “Salvini premier“, in questa maniera Forza Italia otterrebbe alcuni parlamentari in liste bloccate, considerando che in un sistema proporzionale Forza Italia sarebbe in difficoltà, visti gli ultimi sondaggi elettorali usciti oggi, che la vedono al 6%, dietro anche a Fratelli d’Italia.

Si era parlato di un incontro tra tutto il centrodestra, ma per il momento Giorgia Meloni rimane ai margini, con la trattativa che è tra Salvini e Berlusconi, visto che Fratelli d’Italia aveva già dato il suo supporto alla Lega.