Placido Domingo accusato di molestie sessuali

Nella bufera il tenore spagnolo Placido Domingo, che è stato accusato di molestie sessuali. Diverse donne hanno denunciato pubblicamente che la star spagnola le ha costrette ad avere rapporti sessuali con lui, promettendo ingaggi ed in alcuni casi maltrattandole se rifiutavano la proposta.

Il tenore ha negato queste testimonianze, precisando di aver avuto solo rapporti consenzienti, mentre altre 30 persone che sono all’interno del mondo dell’opera spagnola hanno segnalato comportamenti oltre i limiti ed inappropriati a sfondo sessuale di Domingo.

“Queste accuse non sono state poste in maniera appropriata”, ha riferito ai cronisti Placido Domingo, dopo che gli era stato chiesto un commento della vicenda, aggiungendo: “Ho sempre pensato che le mie interazioni e le mie relazioni fossero ben accette e consensuali”. Questa la posizione del tenore spagnolo, che per ora non ha accuse penali, visto che non sono state effettuate denunce.