Sondaggi elettorali ultimo minuto: elettori M5S vogliono Conte leader

Secondo i sondaggi elettorali dell’ultimo minuto di Termometro Politico, gli elettori del M5S hanno le idee chiare sul prossimo leader del Movimento, con la figura di Giuseppe Conte in forte risalita.

Il sondaggio politico di oggi ha voluto sondare l’ipotesi nella quale non ci fosse Di Maio come leader del M5S, con gli elettori grillini che hanno scelto in larga maggioranza l’attuale premier Conte. Il suo ruolo istituzionale, unito alla capacità di tenere con la mediazione tra Lega e M5S ha pagato, considerando anche che è uno degli esponenti politici con la maggiore popolarità, costante dall’inizio del mandato.

Se non ci fosse Di Maio, chi leader del M5S?

In questo scenario ci sono diversi esponenti che potrebbero prendere il posto del capo politico del Movimento 5 Stelle, da Fico a Di Battista, passando per il premier Conte. Nell’ottica di un accordo con il PD, si potrebbe pensare che il M5S possa cambiare il suo leader, per andare a trattare con Renzi o Zingaretti, che entrambi sembrano oggi aprire ad un Governo di legislatura.

Per quanto riguarda solo gli elettori del M5S, c’è una stragrande maggioranza a favore del premier Conte, con il 71,4%, con il presidente della Camera, Roberto Fico non molto considerato, solo il 3,4%, mentre ottiene un buon risultato Alessandro Di Battista con il 20,9%, dopo il periodo extra-politica che ha passato.

Per quanto riguarda invece tutto l’elettorato, che comprende anche gli altri partiti, le percentuali si stabilizzano, con Giuseppe Conte che rimane comunque l’ipotesi più accreditata, con il 33,6%, ma l’aumento maggiore lo ha Roberto Fico, che forse può contare su un appoggio dell’elettorato PD. Una larga maggioranza preferirebbe altro, per il 29% e molti intervistati hanno preferito non rispondere.