Terremoto a Parma: scossa di magnitudo 3.9

Un terremoto ha colpito la città di Parma, una scossa dall’intensità non indifferente, con magnitudo 3.9, una stima rivista, come segnalato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è avvenuta alle ore 13.17 e sarebbe stata avvertita da molti abitanti.

L’epicentro è stato rilevato a 5 chilometri da Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, con una profondità di 7 chilometri, quindi molto ridotta. Questo potrebbe aver accentuato l’intensità percepita dai cittadini.

Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose. Le autorità non hanno pubblicato ancora comunicazioni su come gestire l’evento e se sono attive le misure di soccorso.