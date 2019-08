Boca, gol al debutto per De Rossi, ma vengono eliminati

Un gol con delusione per la prima gara di Daniele De Rossi con il Boca Juniors, a causa dell’eliminazione della squadra dalla Copa Argentina, con una sconfitta per 3-1 ai rigori. La squadra di Gustavo Alfaro viene così eliminata ai sedicesimi di finale della Copa Argentina.

De Rossi ha giocato 77 minuti, trovando il gol del vantaggio di testa, sugli sviluppi di un corner. Però poi il Boca Juniors ha creato poco e la gara è finita in parità, costringendo le squadre ad affrontarsi ai calci di rigore.

Questa era la prima gara in Argentina per De Rossi, dopo aver lasciato la Roma in questa sessione di mercato, per andare a giocare con il Boca Juniors, una delle sue squadre preferite, come l’ha lui stesso definita.