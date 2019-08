Brescia, clamorosa offerta a Balotelli: triennale pronto

Mario Balotelli starebbe per tornare in Italia, al Brescia, che gli ha offerto un contratto triennale. Dopo essere stato vicino al Flamengo, che nelle scorse settimane aveva intavolato una trattativa, ora sembra pronto ad accettare il contratto del Brescia.

Secondo le fonti vicine al giocatore, gli sarebbe stato offerto un contratto da 3 milioni di euro a stagione, con le voci che parlano di accordo imminente che aumentano col passare delle ore.

L’attaccante ex Nizza dovrebbe firmare un contratto da 2,5 milioni di euro netti più 500 mila euro di bonus. La firma dovrebbe avvenire nella giornata di domani, con conseguente bagno di folla per il giocatore di 29 anni, a tre anni dalla sua ultima esperienza in Italia, al Milan. La società di Massimo Cellino starebbe perfezionando l’accordo, ma tutto fa credere che la firma andrà in porto.