Calciomercato, Coutinho al PSG potrebbe far rimanere Dybala

Si vocifera di un potenziale accordo tra PSG e Barcellona per il passaggio di Philippe Coutinho nella squadra di Parigi, che andrebbe a sostituire Neymar, in fase di trattative con la società catalana. Ma anche la Juventus rimarrebbe fuori dalla possibilità di vendere Dybala al PSG, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi.

Nell’ipotesi di uno scambio Coutinho-Neymar, Dybala rimarrebbe a Torino e Icardi si avvicinerebbe alla Roma. Difatti la Juventus dopo aver venduto Dybala avrebbe tentato l’attacco a Mauro Icardi, in uscita dall’Inter.

Con la sola partenza di Mandzukic, sul quale lavora il Borussia Dortmund, non ci sarebbero le risorse necessarie per andare a prendere Icardi, inoltre l’Inter ha già dichiarato che non intende venderlo a prezzo di mercato alla Juventus.

Icardi scambio con Dzeko?

Come era stato ipotizzato dopo la gara della Roma contro il Real Madrid, Dzeko potrebbe andare all’Inter e Mauro Icardi potrebbe essere il nuovo acquisto della squadra di Fonseca. Si lavora sulla base di un conguaglio di 35 milioni di euro, con il giocatore che andrebbe a prendere circa 9 milioni di euro a stagione, bonus compresi.