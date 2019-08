Ciclismo, Pozzovivo: “La mia carriera è finita”

Dopo il terribile incidente dei giorni scorsi, Domenico Pozzovivo ha riportato diverse fratture agli arti ed al bacino, che lo hanno portato a chiamare la moglie nelle ore successive all’operazione, spiegando la fine della sua carriera: “Hanno messo fine alla mia carriera”, avrebbe detto Pozzovivo.

La donna è ora in ospedale di fianco al marito, che è stato sedato per non farlo affaticare e ridurre il dolore delle fratture che ha avuto. “È fuori pericolo ma la situazione è seria”, ha dichiarato la moglie ai cronisti, mentre Pozzovivo avrebbe chiesto già di tornare a casa.

Pozzovivo è stato investito mentre si allenava, in una strada verso Laurignano, in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio, non è stato spiegato di chi fosse la colpa, se del ciclista o dell’automobilista. Bisognerà vedere come si riprenderà dal periodo post operatorio.