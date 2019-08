Cosenza, violenza sessuale di gruppo per 10 anni: 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, per una violenza sessuale di gruppo durata dieci anni. La Polizia di Cosenza ha eseguito la richiesta del Gip di custodia cautelare, dopo che era stata la Procura di Castrovillari a concludere le indagini con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ed estorsione nei confronti di cinque persone.

La violenza sessuale, secondo gli inquirenti, sarebbe stata fatta nei confronti di una donna e sarebbe andata avanti per 10 anni. Come hanno spiegato gli investigatori, le indagini hanno permesso di sventare una “squallida vicenda di violenza sessuale, andata avanti per 10 anni”

Per questo ora le cinque persone dovranno dare le loro spiegazioni al giudice ed affrontare il processo, che potrebbe vedere condanne pesante per gli imputati, considerata la gravità del fatto. Non sono state rese note le condizioni della donna.