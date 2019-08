Ferrovie, Trenitalia collegherà Londra alla Scozia

Con un accordo con FirstGroup, Trenitalia si è aggiudicata una gara per la parte ferroviaria della costa occidentale inglese, che comprenderà collegamenti tra Londra, Edimburgo e Glasgow in modalità intercity, mentre collegamenti ad alta velocità tra Londra e Birmingham. A darne comunicazione la stessa società che ha commentato la decisione delle autorità inglesi: “I ricavi sono stati pari nell’ultimo anno a 1,250 miliardi di euro, con trend in crescita per il futuro”.

Ha parlato anche l’amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti, dichiarandosi soddisfatto dell’intesa con FirstGroup: “Dopo soli tre anni nel Regno Unito, rafforziamo la presenza nel territorio, insieme a FirstGroup. Vogliamo avere un ruolo importante nella rete ferroviaria del Regno Unito, che è un mercato dall’alto potenziale”.

Secondo l’ad di Ferrovie dello Stato, negli anni l’azienda ha maturato un’enorme esperienza nel settore dell’alta velocità: “Trenitalia opera nel mercato competitivo ed aperto per i servizi ad alta velocità”.