Konami ha registrato il marchio di Silent Hill in Canada

La saga di Silent Hill è una delle più popolari in ambito videoludico, con l’enorme successo che ha avuto al lancio e per come ha aperto un nuovo settore nello storytelling narrativo dei giochi di avventura. Sono passati molti anni e non è mai stata ripresa quella saga, ma ora Konami ha lanciato dei segnali che potrebbero far andare in questa direzione.

L’azienda giapponese, infatti, avrebbe registrato in Canada il marchio “Silent Hills”, lo scorso mese di luglio 2019. Non solo ha registrato un marchio, ma secondo alcune fonti locali sarebbe stato categorizzato come “Video Games” e “Computer Games”. Questa notizia ha colpito molto i fan storici di Silent Hill, nonostante la sola registrazione del nome non vuol dire che effettivamente la casa di sviluppo giapponese sia pronta a lanciare un nuovo prodotto.

L’ultimo capitolo della serie, Silent Hill: Downpour, è del 2012, anno in cui la produzione di nuovi capitoli di questa saga si è fermata. Dopo sette anni è possibile che qualche casa di sviluppo possa essere interessata a sviluppare un nuovo capitolo, che riscuoterebbe il sicuro successo degli utenti.