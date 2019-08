Renzi: “Salvini è in minoranza, si dimetta. Serve un governo responsabile”

Dopo aver accertato la presenza di una nuova maggioranza, con il voto sul calendario, che ha visto M5S e PD votare insieme, portando i voti sfavorevoli alla proposta leghista a 161, proprio il numero che servirebbe per avere la maggioranza assoluta in Senato, dove i numeri sono più incerti. Abbiamo già verificato la possibilità dell’alleanza a livello di seggi in Parlamento, risulta possibile tra PD-M5S-Leu.

“Salvini ha fallito e si deve dimettere, serve un Governo Istituzionale. Tutte le forze responsabili si uniscano per evitare l’aumento dell’Iva al 25%”, queste le parole di Matteo Renzi, che appoggia ufficialmente la proposta di Bettini, che ieri aveva ipotizzato un accordo di legislatura tra M5S e PD.

“Siamo di fronte ad un dato clamoroso, come ex premier trovo che ci sia un passaggio sottovalutato, è la prima volta che si apre una crisi a Ferragosto e si ipotizza di votare in piena sessione di bilancio”, ha spiegato Renzi. Inoltre c’è il commissario europeo da eleggere, cosa non da poco.