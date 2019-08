Spread di oggi 14 agosto in calo, apertura a 218 punti base

Lo spread oggi ha aperto in calo, dopo i massimi dei giorni scorsi a causa dell’apertura della crisi di governo, che lo aveva portato fino a 240 punti base. Oggi lo spread apre a 218 punti base, in calo e in direzione di quota 200, dove aveva trovato la sua stabilità nel periodo di luglio, dopo che il governo aveva evitato la procedura di infrazione.

Ieri aveva chiuso a 223 punti base, dunque il trend in calo è chiaro, bisognerà vedere come procederà nel resto della giornata e se continuerà la discesa. Potrebbe aver avuto un ruolo anche la formalizzazione di una nuova maggioranza in Parlamento, che allontana le elezioni anticipate e la crisi di governo per la manovra di bilancio.

Piazza Affari recupera

Nella giornata di ieri dopo aver aperto in calo Piazza Affari ha recuperato, chiudendo con il Ftse Mib a +1,36%. Anche le altre borse europee sono andate bene, con Parigi che ha guadagnato lo 0,99% a 5.363 punti, Francoforte lo 0,6% a 11.750 punti e Londra lo 0,33% a 7.250 punti