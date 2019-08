Abruzzo, due ragazzini dispersi in mare. Un altro a Jesolo

Due ragazzi, di 11 e 14 anni, risultano dispersi in mare ad Ortona, in provincia di Chieti. Secondo quanto riferito i due stavano nuotando con il padre in un mare mosso, a causa del maltempo. Tutti e tre sono stati visti in difficoltà, con i soccorsi che hanno recuperato solamente il padre, mentre per gli altri due ragazzi non c’era più traccia.

Sul posto è arrivata la Guardia Costiera, insieme ai Carabinieri, che stanno utilizzando elicotteri e sommozzatori per le ricerche dei due ragazzi.

Un ragazzo disperso a Jesolo

Ci sarebbe un altro ragazzo disperso, a Jesolo, in Veneto, che dopo essersi tuffato da un pedalò, dove si trovava insieme agli amici, non è più riemerso. Il soccorso della spiaggia ha avvertito i Vigili del fuoco, che stanno continuando le ricerche. Finora non è stata ritrovata alcuna traccia.