Calciomercato Roma, rinnovati Zaniolo (2024) ed Under (2023)

Sono stati rinnovati i contratti di Nicolò Zaniolo, fino al 2024, e Cengiz Under, fino al 2023, in un’operazione di prolungamento dei due talenti. Under, classe 1997, ha firmato un contratto da 1,6 milioni netti più bonus, mentre Zaniolo, classe 1999, ha firmato un contratto da 1,5 milioni netti più bonus.

Cessione di Nzonzi al Galatasaray

Intanto il ds Petrachi è riuscito a concludere l’operazione di cessione, in prestito secco, del centrocampista Nzonzi, non molto apprezzato dai tifosi, ai turchi del Galatasaray. Ancora da definire l’eventuale rinnovo del prestito per il prossimo anno, oltre alle cifre del riscatto. Il Galatasaray ha già confermato su Twitter la trattativa ed ha l’accordo con il giocatore.

Obiettivo Icardi

Mauro Icardi resta un obiettivo di mercato da inserire nella trattativa per Dzeko, che Antonio Conte vorrebbe portare a Milano. L’Inter chiede 35 milioni più il contratto del bosniaco, ma preferirebbe venderlo alla Roma, lasciando così fuori la Juventus dalla trattativa. Nelle ultime ore si è parlato di una proposta di Marotta: una clausola anti-Juve da inserire nella trattativa con la Roma, per evitarne la vendita il prossimo anno ai bianconeri.