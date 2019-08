Conte accusa Salvini su Open Arms: “Sleale collaborazione, inaccettabile”

Il premier Conte ha risposto pubblicamente su Facebook al ministro dell’Interno, dopo la sua richiesta di ieri di far sbarcare i minori dalla Open Arms. La lettera del premier è stata incentrata sul susseguirsi degli eventi che hanno portato poi la nave dell’Open Arms entrare nelle acque italiane scortata dalla Marina Militare, come richiesto dalla ministra Trenta.

“Sleale collaborazione, l’ennesima che non posso accettare”, ha specificato Conte nel suo post su Facebook. La richiesta del premier non era stata accolta dal ministro dell’Interno, che aveva chiesto il motivo per consentire lo sbarco. I due si erano incontrati alla commemorazione per le vittime del ponte Morandi nella giornata di ieri.

La nave continua ad essere alle porte di Lampedusa, con dei medici che sono saliti a bordo in mattinata per verificare le condizioni. Qui la diretta della giornata dell’Open Arms.