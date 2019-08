Libia, raid di Haftar su aeroporto di Tripoli: un morto

Il generale Haftar ha bombardato l’aeroporto Mitiga di Tripoli con dei razzi, causando un morto e due feriti, che stavano lavorando nello scalo. Secondo quanto riferito sarebbero state le milizie legate al generale ad effettuare l’attacco e non l’esercito.

A darne informazione è stata Libya Observer, che ha pubblicato delle foto dell’aeroporto in fiamme. Non è il primo attacco all’aeroporto, che nelle ultime settimane è stato preso di mira da Haftar, utilizzandolo come bersaglio per attaccare il Governo di Accordo Nazionale di al Serraj.

I conflitti vanno avanti oramai da mesi, con oltre 75mila sfollati, a causa della guerra a bassa intensità iniziata da Haftar ad aprile, poco prima che l’Onu riuscisse ad indire libere elezioni nel paese. Il presidente al Serraj ha fatto più volte un appello agli Stati europei di intervento, siccome dopo l’uscita degli Stati Uniti si trova in difficoltà con l’esercito di Haftar.