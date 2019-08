Londra, uomo accoltellato davanti al Ministero dell’Interno: un fermo

Un uomo è stato arrestato davanti al ministero dell’Interno a Londra, per aver accoltellato un passante, che è rimasto ferito gravemente. La notizia è stata resa nota dalla polizia britannica, che ha anche precisato come l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Il sospetto è stato fermato da Scotland Yard, che ancora non ha ricostruito precisamente le dinamiche ed il movente dell’aggressione. La vittima dell’aggressione ha cercato aiuto dentro il ministero dell’Interno, con gli accessi che sono stati poi bloccati.

Secondo le autorità non ci sarebbe il collegamento terroristico al gesto. Potrebbe essere un’azione isolata di un folle in pieno giorno. Non risultano nemmeno collegamenti con l’uomo colpito, che non ha riconosciuto l’aggressore.