Ultimi sondaggi politici oggi 15 agosto: centrodestra oltre il 50%

Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi, in piena crisi di governo e con l’incognita nuovo governo, il centrodestra tiene e si conferma oltre il 50% dei consensi elettorali. L’istituto di sondaggi Noto parla di una coalizione tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia al 52,5%. La novità è l’entrata di Forza Italia in coalizione, che sembrava estromessa da Salvini nei giorni scorsi, complice anche la fuoriuscita di Giovanni Toti, che ha fondato il suo nuovo partito “Cambiamo”, che i sondaggi stimano al 4%.

La coalizione di centrodestra avrebbe la maggioranza

Con l’attuale legge elettorale, il Rosatellum, che premia i collegi, il centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta, come avevano stimato le ultime proiezioni elettorali in vista delle elezioni anticipate.

Istituto Piepoli più cauto sul centrodestra

A differenza di Noto, il popolare istituto Piepoli, che solitamente realizza i sondaggi per la Rai, stima la coalizione del centrodestra al 47%, con la Lega al 35%, Fratelli d’Italia al 6%, come anche Forza Italia. Inoltre con la crisi in atto i consensi potrebbero spostarsi ulteriormente.

Coffee Break su La7 mette il centrodestra al 49,2%

Uno degli ultimi sondaggi politici realizzati da Termometro Politico per Coffee Break, trasmissione di La7, posiziona il centrodestra al 49,2%.

Sondaggi elettorali Termometro Politico 9 agosto

Lega 36,1 PD 23,4 M5S 18,2 Fratelli d'Italia 7,1 Forza Italia 6,0 +Europa 2,3 La Sinistra 1,8 Verdi 1,8 Partito Comunista 1,0 Altri 2,3

Bisognerà vedere con la crisi di governo e con l’apertura del PD al M5S e relativo voto in Aula insieme, come cambieranno gli equilibri nei sondaggi. Ad oggi l’alleanza PD-M5S-Leu avrebbe i numeri in entrambe le Camere, e questo permetterebbe di evitare il voto.