Usa, sparatoria a Philadelphia: sei poliziotti feriti

Un uomo si è barricato in casa ed ha iniziato ad aprire il fuoco contro la Polizia, causando il ferimento di sei poliziotti. Il conflitto a fuoco è iniziato dopo un’operazione anti-droga a Nicetown-Tioga, al nord di Philadelphia. L’uomo aveva all’interno della casa un vero e proprio arsenale.

Non era l’obiettivo dell’operazione contro dei narcotraffianti, ma i poliziotti lo hanno notato ed hanno bussato alla porta. A quel punto l’uomo ha iniziato a sparare, ferendo i poliziotti. Tutti i feriti sono stati poi dimessi dall’ospedale, l’uomo si è arreso all’alba, dopo l’intervento dell’avvocato e le rassicurazioni dei poliziotti.

Non è un episodio simile a quelli di El Paso e Dayton, nonostante l’uomo avesse comuque una quantità d’armi oltre la norma. Secondo una persona che si trovava nelle vicinanze, prima dell’arrivo dei mezzi anti-sommossa della polizia, si sono sentiti oltre 100 spari: “Sembrava di essere in guerra”, ha spiegato ai cronisti locali.

La popolazione era stata invitata dalle autorità a non uscire dalle proprie abitazioni, segno che la situazione era considerata pericolosa.

