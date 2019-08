Autostrade, la Cassazione riabilita i Tutor in tutta Italia

Con una sentenza la Cassazione ha riabilitato i Tutor in tutta la rete autostradale, dopo che erano stati disattivati per una sentenza della Corte d’Appello a Roma, ad aprile 2018. Da quella data erano stati disattivati su tutte le autostrade d’Italia, perché si riteneva che il sistema violasse la proprietà intellettuale della società Craft.

Autostrade per l’Italia ha comunicato con una nota che verranno a breve ripristinati tutti i punti di Tutor che erano precedentemente installati. Secondo alcuni fonti interne, alcune squadre sarebbero già pronte per la reinstallazione dei sistemi, in tempo per il controesodo.

La Cassazione ha trovato infondati i motivi elencati dalla Corte d’Appello e dopo un anno e mezzo rende così possibili il “ritorno” del sistema Tutor.