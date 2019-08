Cosa c’è stasera in tv? I programmi tv stasera 16 agosto

Trama: Il meccanico e pilota Tony, interpretato da Aaron Paul, esce dal carcere deciso a farsi vendetta con l’uomo responsabile dell’arresto. Decide così di partecipare ad una corsa di auto.

Anno: 2014; Durata: 2h 10m; Cast: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Ramon Rodriguez, Rami Malek

Alle 21.15 "Need for Speed" diretto e co-montato da Scott Waugh, con Aaron Paul, Imogen Poots e Dominic Cooper. Adattamento cinematografico della popolare serie di videogiochi ispirata al titolo Need for Speed: The Run pic.twitter.com/M5XSStVsJe

