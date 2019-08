Oggi i funerali di Nadia Toffa, grande folla alla camera ardente

Dopo tre giorni di camera ardente nel teatro Santa Chiara, a Brescia, città natale di Nadia Toffa, oggi si terranno i funerali alle ore 10.30 alla Cattedrale. La messa sarà presenziata dal parroco della Terra dei Fuochi, Maurizio Patricello, simbolo della lotta in Campania, dove la conduttrice aveva tenuto dei servizi.

Nadia Toffa si era occupata spesso della Terra dei Fuochi per la trasmissione Le Iene. Ai funerali sarà presente la famiglia, che non ha mai lasciato la camera ardente, con lo storico fidanzato Emanuele. Nadia Toffa è morta nei giorni scorsi dopo una lotta di due anni e mezzo con un tumore al cervello, all’età di 40 anni.

“Ci sta guardando da lassù”, ha detto la madre alle persone giunte alla camera ardente. Molti i colleghi giunti alla camera ardente per l’ultimo saluto, come Giulio Golia, Max Laudadio, Davide Parenti, oltre anche al bresciano Cesare Prandelli. I detenuti del carcere di Brescia hanno messo in atto una colletta per comprare una corona di fiori.