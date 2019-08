Oggi ripartono Liga e Bundesliga: aprono Barcellona e Bayern Monaco

Stasera ripartono due dei maggiori campionati europei, dopo l’avvio della Premier League la scorsa settimana, con le due squadre vincitrici del titolo la scorsa stagione, Barcellona e Bayern Monaco.

Tutti contro il Barcellona

Il Barcellona rimane la favorita al titolo, con gli innesti di De Jong e Griezmann, oltre ad un Real Madrid che ancora non convince, con Zidane che sembra avere problemi con il presidente Perez, tanto che in Spagna si comincia a parlare di Mourinho. Stasera affronterà l’Athletic Bilbao.

In attesa che si concluda la trattativa per Neymar, che dovrebbe ritornare al Barcellona, la Liga si gode i nuovi arrivati, come Hazard al Real e Joao Felix all’Atletico Madrid. In totale tre squadre della Liga hanno speso più di 800 milioni di euro.

Bayern Monaco cerca conferme

Stasera partirà la Bundesliga con il Bayern Monaco che affronterà l’Herta Berlino, dopo la scorsa stagione che si è conclusa all’ultima giornata, con la sfida con il Borussia Dortmund. Nei giorni scorsi è arrivato Perisic dall’Inter, dopo l’infortunio di Leroy Sane, che ha fermato la trattativa con il Man City.