OnePlus TV, ufficiale l’entrata nel mercato delle Smart TV

OnePlus entra nel mercato delle televisioni, dopo il successo con gli smartphone ora l’azienda produrrà diverse versioni di Smart TV da 43 pollici a 75 pollici. Lo rende noto la stessa compagnia cinese, con un post nel suo blog, nel quale svela il nome ed il logo del nuovo prodotto.

OnePlus TV arriverà a settembre, in diverse versioni, anche se non sono state rese pubbliche le stime per il lancio. Potrebbe ritardare alla fine dell’anno la commercializzazione, ma dovrebbe avvenire entro Natale, per favorire lo shopping.

OnePlus TV: la spiegazione dell’azienda

L’annuncio dell’idea di entrare nel mondo delle TV era stata resa nota a settembre 2018, dopo il grande successo dell’azienda sul mercato smartphone, dove è entrata nel 2013.

“Un nome semplice che centra il punto. La scelta non è stata facile, a causa di nomi creativi che erano emersi in fase di discussione”, queste le parole dall’azienda cinese. Per quanto riguarda il logo, con il classico simbolo OnePlus affiancato dalla parola “TV”, l’azienda spiega: “La progressione geometrica si può notare in molte forme d’arte, dal mandala, celebre simbolo Hindu al tempio greco Heraion di Argo”.

Specifiche tecniche di OnePlus TV

La parte più interessante per gli utenti che seguono l’azienda nel suo mercato riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti che verranno commercializzati. È stato sottolineato come si vada dai 43 pollici ai 75 pollici, con tecnologia LED, i quali avrebbero Android TV come sistema operativo.