Pensioni 2019, Tfr/Tfs per Quota 100: tempi liquidazione

In questi giorni di crisi di governo si è parlato poco di misure e riforme pensioni, con per ora nessuna nuova legge prevista sui pensionamenti, con il governo che cambierà e dovrà affrontare le clausole di salvaguardia dell’Iva.

Le pensioni Quota 100 non hanno rispettato le attese, finendo sotto le stime del governo, con 150mila domande, a fronte di una stima del governo di 300mila a fine anno. I motivi di questo mini-flop li abbiamo spiegati in questo post su Quota 100, che elenca le possibili spiegazioni per questa differenza tra bacino e domande. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha già tagliato quest’anno parte dei fondi per Quota 100, con la manovra correttiva per evitare la procedura di infrazione. Proprio questa manovra correttiva ha messo a rischio Quota 100 per il 2020, perché se fossero confermati i tagli, non tutti potrebbero rientrare nella misura, qualora ci fosse un boom di richieste.

Come funziona con i Tfr ed i Tfs con Quota 100?

Le persone che sono andate in pensione con Quota 100, si stimano in 200mila alla fine dell’anno, hanno il problema della liquidazione, soprattutto per quanto riguarda gli statali, che non combacia con l’effettiva data di pensionamento.

Con la firma del ministro Bongiorno, si è dato il via libera al Tfr per gli statali entro 75 giorni. I dipendenti pubblici che sono andati in pensione senza aver visto ancora la liquidazione, potranno ottenere l’intero ammontare dei loro soldi, fino a 45mila euro. Questo è stato reso possibile da un accordo tra Abi ed i ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Come bisogna fare per ottenere il Tfr e Tfs con Quota 100?

Il Governo ha affiancato i pensionamenti con Quota 100 a quelli standard, nonostante quelli di Quota 100 abbiano una corsia preferenziale all’interno dell’Inps, questo per ridurre i tempi di erogazione, con l’esecutivo che ha così potuto stimare con più precisione i fondi necessari per il 2019.

Il lavoratore deve rivolgersi all’ente erogatore del Tfr/Tfs e farsi dare il documento che certifica il diritto alla richiesta dell’anticipazione. Successivamente potrà rivolgersi ad uno degli istituti di credito che aderiscono all’accordo con Abi, che, una volta confermati i requisiti del lavoratore, liquiderà il pensionato entro 15 giorni.

Secondo quanto previsto dal decreto del Governo, dalla richiesta di rilascio del documento all’ente erogatore all’effettiva liquidazione, non passeranno più di 75 giorni. A questi si aggiungono i tempi di istruttoria da parte della banca che si è scelta.

L’anticipazione da parte dell’istituto bancario costituisce un finanziamento, nel quale la restituzione delle somme alla banca è effettuata dall’ente erogatore del Tfr/ Tfs.