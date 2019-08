Suzuki Jimny, il mini-SUV un po’ spartano

Dal suo lancio il Suzuki Jimny ha convinto sempre più persone, grazie al suo stile un po’ retrò ed alle dimensioni non troppo esagerate, per essere nel ramo dei SUV. Un fuoristrada vero, sia nella sostanza che nella forma compatta. Il suo utilizzo stradale non è molto diffuso, ma rimane molto amato per chi passa del tempo in strade di campagna e sterrate.

Un SUV che va bene sia in collina che in montagna, sia d’estate che d’inverno, negli anni Jimny si è guadagnata il termine di “icona” nel settore. Con la sua trazione integrale, le marce ridotte ed il telaio rinforzato è di diritto tra i SUV più spartani in circolazione.

Il prezzo più che adeguato

Essendo un SUV ci si potrebbe aspettare un prezzo astronomico, invece la Suzuki Jimny ha un prezzo abbastanza ridotto, a circa 22.500 euro, a cui vanno aggiunti gli accessori, talvolta imprenscindibili. Per esempio aggiungendo il cambio automatico a quattro marce ci si ritrova ad avere un prezzo maggiore di 1.500 euro,

Notevole comunque il comparto di serie, con il clima automatico, la frenata di emergenza, il cruise control, il riconoscimento dei segnali, oltre al navigatore ed ai fari in led.

Presente anche la parte digitale che nelle ultime auto è oramai d’obbligo: Android Auto, lo schermo touch da 7 pollici, Apple CarPlay e MirrorLink.

La motorizzazione della Suzuki Jimny

L’utilizzo della Suzuki Jimny non dà il meglio su strada, a causa della rumorosità, dei cerchi da 15” e per una frenata non adatta ai ritmi cittadini. Il motore è un aspirato a benzina da 1.5 litri con 103 CV e 130 Nm di coppia. I consumi non sono comunque eccessivi.

Fuoristrada la Suzuki Jimny si trova sicuramente a suo agio, con il ripartitore meccanico, che permette di attivare la trazione anteriore e le marce ridotte. Inoltre se ci si trova in una situazione complicata, l’elettronica ferma la ruota che gira a vuoto e sposta la coppia su quella opposta.