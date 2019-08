Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole comprare la Groenlandia dalla Danimarca, come riferisce il Wall Street Journal, citando alcune fonti dell’amministrazione. Non è chiaro quanto sia seria l’idea e se sia attuabile.

Trump ha avuto spesso delle posizioni estemporanee e che poi non si sono concretizzate in una reale conseguenza politica. In questo caso ancora non è stato reso noto se l’amministrazione Trump ha un’offerta concreta da proporre alla Danimarca o se si tratta solamente di voci.

Il presidente, secondo il WSJ, avrebbe chiesto ai suoi consiglieri se sarebbe possibile acquistare la Groenlandia, oltre alla richiesta di uno studio sulla sua rilevanza nella geopolitica. Avrebbe anche chiesto di indagare ai legali della Casa Bianca sui passaggi formali da effettuare.

La Groenlandia: la più grande isola del mondo

Appartiene politicamente alla Danimarca, ma ha autonomia sullo sfruttamento delle risorse e delle terre, in gran parte coperte dal ghiaccio. Da molto tempo è legata agli Stati Uniti, non solo per motivi geografici, ma anche perché è stata base strategica della NATO.

Secondo alcune fonti, l’acquisizione della Groenlandia sarebbe simile a quella dell’Alaska effettuata da Dwight Eisenhower nel 1959. L’ultima offerta degli Stati Uniti alla Danimarca era pervenuta nel 1946: 100 milioni di dollari. Un retroscena parla di una portavoce del governo della Danimarca, che avrebbe confidato a Trump che il suo governo sta avendo problemi a finanziare il sussidio annuale di 500 milioni alla Groenlandia. Da qui l’idea dell’acquisizione.