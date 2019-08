Usa, evacuata stazione Manhattan per oggetto sospetto. Non sarebbe esplosivo

La stazione di Manhattan a New York è stata evacuata dalla Polizia americana, dopo la segnalazione di un “pacco” sospetto nella zona della metro, non lontano dal World Trade Center.

L’antiterrorismo è giunto nel luogo della segnalazione ed ha disposto la chiusura della metro. Dagli ultimi aggiornamenti sembra esserci la conferma che non si tratti di materiale esplosivo. Si tratterebbe di un paio di pentole a pressione che sono state posizionate nella zona della metro.

Per ora la polizia ha consigliato di evitare quella stazione metro e l’evacuazione è stata effettuata in maniera “precauzionale”. Molte le linee della metro che hanno subito variazioni, come hanno sottolineato le autorità, invitando la popolazione a fare riferimento ai canali di comunicazione del servizio di trasporti.

Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.

Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) August 16, 2019