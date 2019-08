Usa, sparatoria ad Alabama vicino l’università: due morti

Ci sarebbe stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti, in Alabama, vicino un campus universitario a Montgomery, che avrebbe causato due morti, come riferito dalla polizia americana, giunta sul posto in piena notte.

Gli spari sarebbero avvenuti all’esterno del campus universitario, con due persone rimaste uccise e tre feriti, questo è il bilancio attuale che la polizia ha reso noto. La polizia è intervenuta alle ore 19.15 locali, quando in Italia erano le 2.15. Un uomo è morto sul colpo, mentre un altro è morto in ospedale, dove era stato portato in gravi condizioni.

“Gli addetti della facoltà stanno collaborando con la polizia per fornire ulteriori dettagli”, ha spiegato il rettore dell’ateneo. Non è stato reso noto se sia stato arrestato qualcuno per la sparatoria e se l’attentatore è in fuga.