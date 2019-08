Usa, Trump: “L’Iran vuole fare l’accordo sul nucleare”

Come riferito dal presidente Trump, l’Iran sarebbe pronta a fare un nuovo accordo sul nucluare perché “le sanzioni pesano sull’economia”. Lo ha detto ad un comizio a Manchester, in New Hampshire, sottolineando come siano gli Stati Uniti a controllare la situazione.

“Finché sarò presidente degli Stati Uniti, l’America non si piegherà mai ad un’altra nazione”, ha detto Trump, già in campagna elettorale per le presidenziali del 2020.

L’Iran era andata oltre l’accordo del 2015, dal 7 luglio aveva iniziato un arricchimento dell’uranio oltre le soglie previste, superando il livello di 3,67% stabilito. L’annuncio dell’Iran della volontà di superare tale soglia era un ultimatum all’Unione europea, che era stata invitata a fare qualcosa contro le sanzioni commerciali degli Stati Uniti. L’Europa aveva chiesto di fare marcia indietro e tornare sulle posizioni dell’accordo del 2015.

La tensione diplomatica tra Iran e Stati Uniti si era alzata anche per la questione legata alle petroliere, con il bombardamento iraniano di due navi dirette in Giappone e successivi sequestri Usa, come il caso della Grace 1, rilasciata ieri da Gibilterra.