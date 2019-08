Bergamo, annegano al lago due fratelli: morti in ospedale

Due fratelli di 17 e 18 anni sono annegati nel Lago di Iseo, poco dopo le 18 di ieri sera, nella zona di Tavernola, in provincia di Bergamo. Uno di loro, il più grande, stava avendo problemi a resta a galla, così si è tuffato il fratello di 17 anni, annegato anche lui.

Sono stati soccorsi in tempi brevi e portati in ospedale in gravissime condizioni, dove sono morti poco dopo. Un terzo ragazzo, un altro fratello di 19 anni, ha rischiato di affogare anche lui per salvare gli altri due. I ragazzi erano di origine pachistana e risiedevano ad Azzano San Paolo con la famiglia.

Il terzo ragazzo si sarebbe salvato da un’altra persona, che gli ha lanciato una ciambella e lo ha aiutato a tornare a riva. I Vigili del fuoco hanno recuperato i corpi dopo 40 minuti, a circa 15 metri dalla riva e 3 metri di profondità. Nella tarda serata di ieri è morto il primo fratello e nella notte anche l’altro non ce l’ha fatta. Secondo quanto riportato non sapevano nuotare e sarebbero finiti in una buca a dieci metri dalla riva.