Blog delle Stelle, M5S: “Salvini ci voleva fregare e si è fregato da solo”

Un duro post di attacco del M5S apparso sul Blog delle Stelle, il canale ufficiale della comunicazione, contro Salvini e la sua apertura della crisi, che secondo i vertici pentastellati era finalizzata a “fregare” il Movimento. Nel post si ripercorrono gli ultimi giorni, con il rientro al centro della scena anche di Berlusconi, chiamato in causa da Salvini.

“Ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui”, si legge sul Blog delle Stelle, che rincara la dose sull’alleanza tra Lega e Forza Italia: “Salvini ha scelto Berlusconi, ma anche lui lo snobba. Chissà cosa penseranno gli elettori che si erano appena avvicinati alla Lega, Salvini ha scelto Arcore rispetto a voi”.

L’obiettivo è tornare ad ambire l’elettorato che Salvini ha portato via al M5S nell’ultimo anno, facendo leva sulle ultime uscite, non impeccabili, del leader della Lega, che prima ha creato la crisi di governo e poi nei giorni seguenti ha tentato di ricucire lo strappo col Movimento.

Di Maio ha smentito i retroscena che vedrebbero Salvini aver offerto Palazzo Chigi al M5S ed in particolare allo stesso capo politico del Movimento.

“Ma non dovevano mollare la poltrona? Invece sono ancora lì, nessuno si è dimesso dopo aver aperto la crisi”, scrivono sul Blog delle Stelle, facendo riferimento alla delegazione di ministri della Lega, ancora al suo posto, come anche Salvini.

Martedì 20 agosto si capirà qualcosa in più sull’evolversi della crisi di governo, dalle parole di Conte in Aula si potrà capire se ci sono i margini per un nuovo governo “istituzionale” con il PD, come sembra sempre più probabile, a sentire le dichiarazioni pubbliche.