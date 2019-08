Bundesliga, pareggio all’esordio per il Bayern Monaco

Una giornata non memorabile per i detentori del titolo, dopo la sconfitta del Barcellona anche il Bayern Monaco è fermato in casa dall’Hertha Berlino per 2-2.

Non basta Robert Lewandowski

Con la doppietta contro l’Hertha Berlino alla prima giornata diventa il primo giocatore ad aver segnato per cinque anni consecutivi all’esordio. Era fermo a quattro, insieme a Klaas Huntelaar. Raggiunge quota 204 gol in Bundes e firma la rimonta del Bayern Monaco sull’Hertha Berlino.

Gara complicata

La gara si è complicata per il Bayern Monaco, che aveva trovato il vantaggio con Lewandowski, con una deviazione dell’attaccante dell’Hertha Berlino Ibisevic, che firma il pareggio. Al 38esimo l’Hertha Berlino trova anche il vantaggio, che manterrà fino al 60esimo, quando un’azione sconsiderata di un suo difensore regala un calcio di rigore col Var al Bayern, trasformato da Lewandowski. La gara rimane sul 2-2 fino alla fine, senza particolari occasioni da gol.