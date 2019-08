Calenda: “Se il PD dialoga col M5S farò un nuovo partito”

Una rivelazione importante dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, oggi europarlamentare eletto col PD, Carlo Calenda, che annuncia un suo nuovo partito se il PD dovesse allearsi con il M5S. Da sempre contrario ad un’alleanza con i grillini, Calenda chiarisce su Twitter la sua linea, che sembra in minoranza nel PD, visti gli ultimi commenti del segretario, Nicola Zingaretti, che ha aperto ad un governo di legislatura.

“Se la direzione procederà nella direzione di un dialogo con il M5S, vorrà dire che ha abdicato nel suo ruolo liberaldemocratico”, ha detto Calenda, non usando giri di parole per i contatti che ci sono stati tra PD e M5S, con il voto al Senato sul calendario che ha segnato una “prova” di numeri, per avere la maggioranza in Parlamento.

L’obiettivo di Calenda sarà quello di costruire un’alternativa al PD, che raccolga il mondo orfano dalla creazione di un accordo PD-M5S per la legislatura. L’Italia che lavora, studia e produce”, ha spiegato Calenda.