Clamoroso Palio di Siena, vince la Selva con il cavallo “scosso”

Un Palio dell’Assunta che ha riservato emozioni agli spettatori, con una vittoria al fotofinish per la Selva, dopo alcuni minuti nei quali si credeva che fosse stato il Bruco a passare per primo al traguardo.

Un successo di pochi centimetri per “Remorex”, il cavallo della Selva, che ha continuato la corsa anche dopo la caduta del fantino, per questo definito “scosso”. È caduto in curva Giovanni Atzeni, il fantino della Selva detto “Tittia”. Non è la prima volta che la Selva vince senza fantino, era accaduto anche ad ottobre, nell’edizione per i 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

Viene consegnato alla Selva il drappellone disegnato da Milo Manara. È stato un Palio combattuto, con le contrade rivali che lo hanno fatto notare, come Aquila e Pantera e la Torre e l’Oca. Lo scorso 2 luglio ad aggiudicarsi il Palio era stata la Giraffa, che aveva vinto beffando la Chiocciola.