Liga, Athletic-Barcellona 1-0, esordio con sconfitta per i campioni di Spagna

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, quella del Barcellona campione di Spagna, che perde 1-0 sul campo dell’Athletic Bilbao, con un gol di Aduriz a fine partita in rovesciata.

La rete che decide la gara è arrivata all’89esimo, quando Aritz Aduriz chiude un’incredibile rovesciata in gol, un minuto dopo essere entrato. Imparabile per Ter Stegen, che non può evitare lo svantaggio. Barcellona anche sfortunato, visti i due legni colpiti nel primo tempo con Suarez e Rafinha.

Debutto stagionale non all’altezza per il Barcellona, che quest’anno è la candidata anche alla Champions, dopo il mercato faraonico, con gli arrivi di De Jong e Griezmann. Senza Messi, ancora fuori per l’infortunio al polpaccio, la squadra catalana non riesce ad imporre il proprio gioco al San Memés, uno dei luoghi iconici del calcio spagnolo. Sfortunato anche con gli infortuni, oltre Messi si è fermato nel primo tempo anche Suarez, da valutare l’entità.